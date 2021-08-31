我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

8月31日星座運勢 牡羊注意儀表 雙子愛情甜蜜

科技紫微網

牡羊座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

捨己為人，願意付出。

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

整體運：★★★☆☆

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

固執的人很難有進步。

整體運：★★☆☆☆

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★★

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

認真做好自己。

整體運：★★★★☆

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

危機感增加，感到有點不安。

整體運：★★★☆☆

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

充滿活力與生機的一天。

整體運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

工作 投資 指數

上一則

蘋果庫克最快2025年卸任 還要推Apple Glass

下一則

遭時速130公里汽車撞擊 流浪狗卡保桿居然沒大礙

延伸閱讀

8月29日星座運勢 天秤少湊熱鬧 天蠍不宜外出

8月29日星座運勢 天秤少湊熱鬧 天蠍不宜外出
8月28日星座運勢 摩羯財運升級 雙魚愛神降臨

8月28日星座運勢 摩羯財運升級 雙魚愛神降臨
8月27日星座運勢 獅子事業運佳 射手易生口角

8月27日星座運勢 獅子事業運佳 射手易生口角
8月26日星座運勢 巨蟹別幫倒忙 處女運勢漸好

8月26日星座運勢 巨蟹別幫倒忙 處女運勢漸好

熱門新聞

愈小的飛機，受重量變化的影響越大，乘客更不能自行更換座位。（示意圖／取材自ingimage）

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

2021-08-30 01:46
31歲正妹安赫斯特為「反抗滅絕」環保運動上街遊行示威。（路透）

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

2021-08-27 01:10
一位日本太太和情夫婚外情長達20年，甚至生下兩個女兒，都長得和情夫很相似。示意圖，非當事人及事物。（ingimage）

結婚當天得知夫劈腿同事 人妻偷吃20年生2女都像「他」

2021-08-24 02:44
美鈔示意圖。(路透)

紐約女1個月生活費200元 不買衛生紙、省電費拒煮飯

2021-08-24 21:57
美國一名女子為了讓耳洞變大，竟讓男友拿自己的生殖器幫她「擴耳」，不料傷口嚴重發炎。（截圖自臉書）

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

2021-08-30 01:58
男老師忘記關視訊鏡頭，與女伴激戰過程被錄下。（截圖自推特）

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

2021-08-23 03:34

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」