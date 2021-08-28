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3星座將有「爛桃花」主動上門 巨蟹、摩羯小心遇人不淑

記者劉小川／台北報導
4星座，最近小心遇到爛桃花。圖／摘自Pelexs
4星座，最近小心遇到爛桃花。圖／摘自Pelexs

提到桃花，大家都想要走桃花運，幫助在工作或感情運勢上，但遇到好桃花事好事，但遇到爛桃花，卻會讓人很傻眼。近期受到星象的影響，有4個星座近期容易遇到爛桃花，眼睛千萬要睜大啊。

獅子座／口舌是非多

獅子座本身魅力就很強，自然會吸引比較多桃花，但是近期想要找到好桃花，可能相對難，因為獅子座容易太主動，而且可能對人會有先入為主的概念，容易看走眼。

而且如果有曖昧對象，還可能引發口舌是非，所以真的覺得不錯的人，不一定是好桃花，要特別注意。

獅子座小心口舌是非。圖／摘自Pelexs
獅子座小心口舌是非。圖／摘自Pelexs

金牛座／可能選錯人

金牛座近期桃花不錯，但是選到的人，不一定是能走長久感情的對象。金牛座向來對於感情，會比較執著，而感情大家都希望走得長久，但近期金牛座容易受到周邊的桃花影響工作與生活。

最近金牛很容易一頭熱在感情上，所以可能會選錯人，要特別注意喜歡的人，是否適合自己，而不是一時衝動。

金牛、巨蟹要特別注意。圖／摘自Pelexs
金牛、巨蟹要特別注意。圖／摘自Pelexs

巨蟹座／爛桃花出現

近期受到星象影響，比較單純的巨蟹座，真的蠻容易遇到爛桃花。總給人貼心感覺的巨蟹，很容易吸引到桃花，而且巨蟹都會努力為對方付出，不過卻可能遇到的人，只是想要利用巨蟹座的善良而已。

如果有另一半的巨蟹座，近期更要特別注意，身旁容易出現一些桃花，試圖破壞感情，所以自己要特別看得清楚。

摩羯座／謹言慎行

摩羯座本來桃花就不錯，近期更是大加分，不過桃花雖然旺盛，但也要懂得更謹慎，不然很容易變成「桃花劫」。

近期遇到的對象，要更懂得看清楚對方，不要都覺得對方樣樣好，謹言慎行很重要，特別要注意不要亂陷入曖昧關係，可能會有不好的結果。

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