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8月30日星座運勢 巨蟹四肢勤快 摩羯精神飽滿

科技紫微網

牡羊座

易感心煩，急需放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計畫地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

腦到心到，四肢勤快。

整體運：★★★★☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高哦，要好好把握；過去用的那套理財方法，今天看來已經過時，不如嘗試新的方法，效果會更佳；工作熱情高漲，說到的事想急於做好，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★☆☆

今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製造浪漫而變得豐富多彩。工作、財運普通，宜低調行事。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

溝通是打開心靈之門的鑰匙。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部門溝通良好，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

眼光敏銳，適合購物。

整體運：★★★☆☆

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

打起精神，才有力量去戰鬥。

整體運：★★★★☆

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

射手座

內心的想法與不安要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

精神飽滿的一天，做事相當有自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

言行舉止要得體。

整體運：★★★☆☆

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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