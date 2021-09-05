農曆八月運勢 虎 事業運佳 狗 以退為進

(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠

好運指數 ★★★

工作 想要出頭天，關鍵在「人和」，本月要在意團隊合作，避免一意孤行，為了共同利益，有時必須合理妥協。財運尚可，業務上要積極開發新客戶、努力維持老客戶，進財不會少！

幸運之神眷顧，人見人愛連異性都對你特別好，讓你眉開眼笑、心花怒放。

牛

好運指數★★★★

事業運旺，適合創意或創新的提案，積極表現才能，讓主管對你刮目相看。財星加分，本月財運較為豐厚，事業發展會帶來不錯進帳，偏財運也挺好的，小試身手易有斬獲。

要控制好戀愛的節奏，不要跟著對方搖擺不定，按照自己的內心想法生活！

虎

好運指數★★★★

事業運佳，做什麽都特別容易成功，讓你充滿成就感，事事進行順利。正財挺好的，但個人利益與公共利益衝突時，首先得要考慮公共利益。

本月魅力指數下滑，談情說愛要衡量時間、放亮罩子，不可魯莽行事；不妨多充實自己，準備好了再出發！

兔

好運指數★

運程表現不盡理想，職場行事要有原則，不要虎頭蛇尾，以免功虧一簣。財庫沖破的月分不適合投資 ，也不要買彩券碰運氣，是穩賠而不賺的月分。

愛情溫度降到冰點，謠言止於智者，不論是不是真實的，都不要繼續八卦，否則損耗的將是寶貴人脈。

龍

好運指數★★★★★

工作運勢特別好，團隊有默契，大家一起努力就會讓事情變得簡單許多。財運挺好的，選擇自己有興趣且收益比較平穩的理財產品，減少風險。

感情進展快速的月分，無論單身或有伴，都要多花點時間交流想法與觀念，心靈上的契合讓愛情更趨穩定。

蛇

好運指數★★★★

用心經營的事業有好結果，在自己熟悉的工作中大展身手，對收入有幫助。財運不俗的一個月，如有餘裕，不妨多研究理財，長遠投資會有可觀收入。

容易為賦新辭強說愁的季節，也讓你稍有不如意就會傷感半天，別一個人面對，與另一半聊聊天心裡會舒服很多。

馬

好運指數★★★★

有貴人指明方向，要用感恩的心態和敬業負責的表現來回報貴人的惠助。財星當令，不乏求財機遇，但宜遵紀守法，不可一味求財而反失全局。

整體運勢稍有提升，但感情運勢還不夠穩定，會有層出不清的狀況發生，處理得當就能迎來雨後彩虹。

羊

好運指數★★★

工作進展受到較多瑣事羈絆，難以大展拳腳，更要注意有心人暗地冷箭。財運普通，可不能退縮或者心太軟，以免給好朋友方便卻空了自己荷包。

小別勝新婚，給彼此一些空間。令人稱羨的愛情並不是每天甜言蜜語黏在一起，拉近心的距離是眼前最重要的任務。

猴

好運指數★★★

本月工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，還有意外幫手，辦事效率高。投資運平穩，關注市場變動；想要涉足保險、股票等專案，需與有經驗的人士多商討，做好分析才能有勝算。

感情方面建議要知錯能改，馬上用行動來證明，讓對方感受到你的在乎。

雞

好運指數★★

別讓急躁耽誤了你可以在老闆面前好好表現的機會，凡事寧可慢，不可急。機會與挑戰並存，雖然試圖透過多樣化的理財投資來以錢生錢，但容易出現多做多錯的情況，要謹慎為之。

感情無法比較，決定了就不動搖，一心一意對待眼前人，才不會自尋煩惱。

狗

好運指數★★★

在逆境中要懂得以柔克剛，以退為進；切勿針鋒相對，以免兩敗俱傷。財運較為平淡，且健康欠佳，有因病破財之象，要好好保養身體。

本月的愛情亮點在「人際互動」，會從多方的談話和交流中得到受益匪淺的建議，而用更好的姿態冷靜看待，並且處理感情問題。

豬

好運指數★★★

職場運勢差，面對諸多挑剔，必須沉著應變，切勿意氣用事而針鋒相對。財運不好不壞，應儘量避免重大投資，以免焦頭爛額。

戀情運勢平平，要耐心經營，不要急著看到結果。此外，需調整個人心態，凡事以大局為重，勿倉促決定。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)