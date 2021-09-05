我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

農曆八月運勢 虎 事業運佳 狗 以退為進

湯鎮瑋
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

好運指數★★★

工作想要出頭天，關鍵在「人和」，本月要在意團隊合作，避免一意孤行，為了共同利益，有時必須合理妥協。財運尚可，業務上要積極開發新客戶、努力維持老客戶，進財不會少！

幸運之神眷顧，人見人愛連異性都對你特別好，讓你眉開眼笑、心花怒放。

好運指數★★★★

事業運旺，適合創意或創新的提案，積極表現才能，讓主管對你刮目相看。財星加分，本月財運較為豐厚，事業發展會帶來不錯進帳，偏財運也挺好的，小試身手易有斬獲。

要控制好戀愛的節奏，不要跟著對方搖擺不定，按照自己的內心想法生活！

好運指數★★★★

事業運佳，做什麽都特別容易成功，讓你充滿成就感，事事進行順利。正財挺好的，但個人利益與公共利益衝突時，首先得要考慮公共利益。

本月魅力指數下滑，談情說愛要衡量時間、放亮罩子，不可魯莽行事；不妨多充實自己，準備好了再出發！

好運指數★

運程表現不盡理想，職場行事要有原則，不要虎頭蛇尾，以免功虧一簣。財庫沖破的月分不適合投資，也不要買彩券碰運氣，是穩賠而不賺的月分。

愛情溫度降到冰點，謠言止於智者，不論是不是真實的，都不要繼續八卦，否則損耗的將是寶貴人脈。

好運指數★★★★★

工作運勢特別好，團隊有默契，大家一起努力就會讓事情變得簡單許多。財運挺好的，選擇自己有興趣且收益比較平穩的理財產品，減少風險。

感情進展快速的月分，無論單身或有伴，都要多花點時間交流想法與觀念，心靈上的契合讓愛情更趨穩定。

好運指數★★★★

用心經營的事業有好結果，在自己熟悉的工作中大展身手，對收入有幫助。財運不俗的一個月，如有餘裕，不妨多研究理財，長遠投資會有可觀收入。

容易為賦新辭強說愁的季節，也讓你稍有不如意就會傷感半天，別一個人面對，與另一半聊聊天心裡會舒服很多。

好運指數★★★★

有貴人指明方向，要用感恩的心態和敬業負責的表現來回報貴人的惠助。財星當令，不乏求財機遇，但宜遵紀守法，不可一味求財而反失全局。

整體運勢稍有提升，但感情運勢還不夠穩定，會有層出不清的狀況發生，處理得當就能迎來雨後彩虹。

好運指數★★★

工作進展受到較多瑣事羈絆，難以大展拳腳，更要注意有心人暗地冷箭。財運普通，可不能退縮或者心太軟，以免給好朋友方便卻空了自己荷包。

小別勝新婚，給彼此一些空間。令人稱羨的愛情並不是每天甜言蜜語黏在一起，拉近心的距離是眼前最重要的任務。

好運指數★★★

本月工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，還有意外幫手，辦事效率高。投資運平穩，關注市場變動；想要涉足保險、股票等專案，需與有經驗的人士多商討，做好分析才能有勝算。

感情方面建議要知錯能改，馬上用行動來證明，讓對方感受到你的在乎。

好運指數★★

別讓急躁耽誤了你可以在老闆面前好好表現的機會，凡事寧可慢，不可急。機會與挑戰並存，雖然試圖透過多樣化的理財投資來以錢生錢，但容易出現多做多錯的情況，要謹慎為之。

感情無法比較，決定了就不動搖，一心一意對待眼前人，才不會自尋煩惱。

好運指數★★★

在逆境中要懂得以柔克剛，以退為進；切勿針鋒相對，以免兩敗俱傷。財運較為平淡，且健康欠佳，有因病破財之象，要好好保養身體。

本月的愛情亮點在「人際互動」，會從多方的談話和交流中得到受益匪淺的建議，而用更好的姿態冷靜看待，並且處理感情問題。

好運指數★★★

職場運勢差，面對諸多挑剔，必須沉著應變，切勿意氣用事而針鋒相對。財運不好不壞，應儘量避免重大投資，以免焦頭爛額。

戀情運勢平平，要耐心經營，不要急著看到結果。此外，需調整個人心態，凡事以大局為重，勿倉促決定。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)

指數 投資 工作

上一則

女服務生收1000元小費 噁心客人留下「漂亮奶頭」紙條

下一則

英民調逾6成討厭哈利、梅根 最厭惡的王室成員另有其人

延伸閱讀

房市進場？退場？ 世報28日線上解惑

房市進場？退場？ 世報28日線上解惑
8月26日星座運勢 巨蟹別幫倒忙 處女運勢漸好

8月26日星座運勢 巨蟹別幫倒忙 處女運勢漸好

NBA／薪水+理財 詹姆斯18年賺10億

NBA／薪水+理財 詹姆斯18年賺10億
泛宇財經爆節目 慶祝開播周年 有抽獎

泛宇財經爆節目 慶祝開播周年 有抽獎

熱門新聞

愈小的飛機，受重量變化的影響越大，乘客更不能自行更換座位。（示意圖／取材自ingimage）

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

2021-08-30 01:46
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾8000個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。（取材自pixabay）

房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

2021-09-02 01:52
有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

富豪崩潰 上百隻水豚入侵高級住宅區 狂吃草、騷擾寵物

2021-09-03 00:38
日本一位網友飼養的貓咪，對著他露出有如妖怪般的兇狠神情。(擷自twitter)

家貓打瞌睡竟面露獠牙、目光兇狠 飼主嚇壞：變妖怪了

2021-08-29 16:49
克勞蒂亞雪佛曾經在受訪時表示，自己不追求看起來年輕，因為她對於邁入50世代感到「前所未有的安心和快樂」。圖／摘自IG

「真人芭比」51歲了 超模克勞蒂亞靠4招維持凍齡美貌

2021-08-31 16:40
女靠「放屁」一個月賺4000美元。（取材自Instagram）

胃脹氣成商機 女靠「放屁」副業 月賺4000元

2021-08-31 00:20

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸