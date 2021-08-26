8月26日星座運勢 巨蟹別幫倒忙 處女運勢漸好
牡羊座
狀態良好，宜好好保持。
整體運：★★★★☆
工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
失去的不見得就是最好的。
整體運：★★★☆☆
愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
身心疲憊時，應暫停稍作休息。
整體運：★★☆☆☆
認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
小心好心辦壞事。
整體運：★☆☆☆☆
想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
交朋友還需掌握一定的技巧。
整體運：★★★☆☆
好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
保持樂觀，運勢漸好。
整體運：★★★★☆
從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
緊跟愛情的步伐。
整體運：★★★☆☆
今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升呢；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
有異性主動邀約，感情進展順利。
整體運：★★★★☆
有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
有意見的話與別人當面談清楚。
整體運：★★★☆☆
單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
勇於承認錯誤好過逃避責任。
整體運：★★☆☆☆
不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
運勢較弱，各方面都不太順遂。
整體運：★★☆☆☆
今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
難得的知遇之恩。
整體運：★★★★★
有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
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