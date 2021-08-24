8月24日星座運勢 天秤情緒低落 天蠍別太粗心

牡羊座

機會頗多，宜善加把握。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

全心全意的做好自己。

整體運：★☆☆☆☆

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身 活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

心情不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

整體運：★★★★☆

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作 進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

需多留意粗心大意的毛病。

整體運：★★★☆☆

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資 做好準備，籌備資金。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

敢於表達，切忌忍氣吞聲。

整體運：★★☆☆☆

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★☆

不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

水瓶座

工作表現機會多，做事游刃有餘。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

冷靜處事，切勿感情用事。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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