我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

8月24日星座運勢 天秤情緒低落 天蠍別太粗心

科技紫微網

牡羊座

機會頗多，宜善加把握。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

全心全意的做好自己。

整體運：★☆☆☆☆

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

心情不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

整體運：★★★★☆

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

需多留意粗心大意的毛病。

整體運：★★★☆☆

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

敢於表達，切忌忍氣吞聲。

整體運：★★☆☆☆

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★☆

不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

水瓶座

工作表現機會多，做事游刃有餘。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

冷靜處事，切勿感情用事。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

工作 健身 投資

上一則

祖孫分工「吃薯片」 原因藏洋蔥網哭：想阿嬤了

下一則

結婚當天得知夫劈腿同事 人妻偷吃20年生2女都像「他」

延伸閱讀

8月22日星座運勢 獅子異性緣佳 雙魚挑戰壓力

8月22日星座運勢 獅子異性緣佳 雙魚挑戰壓力
8月21日星座運勢 牡羊嘗試改變 巨蟹適合購物

8月21日星座運勢 牡羊嘗試改變 巨蟹適合購物
8月20日星座運勢 金牛眼光放遠 水瓶浪漫約會

8月20日星座運勢 金牛眼光放遠 水瓶浪漫約會
8月19日星座運勢 牡羊勿太張揚 獅子果斷出擊

8月19日星座運勢 牡羊勿太張揚 獅子果斷出擊

熱門新聞

妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經宛如好萊塢王妃和王子，到哪都是矚目焦點。（路透資料照片）

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

2021-08-16 19:49
美國一名男子在婚禮上發表賀詞時犯了錯。（ingimage）

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

2021-08-17 00:14
萊西把老公枕頭拿去洗，骯髒畫面讓她直呼太恐怖。（取材自TikTok）

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

2021-08-21 02:28
帕絲跟伴侶自拍時，發現兩人頭髮全豎起來。（取材自Sophie Pass臉書）

雨中「頭髮直豎」非好事 情侶自拍發現逃過一劫

2021-08-17 02:45
外傳蘋果有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。（取材自推特）

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

2021-08-20 23:21
女跟初次約會對象吃飯，後座陌生人遞紙條警告她快逃！（取材自推特）

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

2021-08-18 21:42

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃