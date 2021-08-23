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36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

8月23日星座運勢 金牛患得患失 摩羯激情滿滿

科技紫微網

牡羊座

虛心學習朋友們的投資心得。

整體運：★★★★☆

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風會在今天讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才可望突破、心想事成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

整體運：★★☆☆☆

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

別讓自己太懶散，做好工作規畫。

整體運：★★★☆☆

享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

工作上要多聽取眾人的意見。

整體運：★★☆☆☆

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

今天頗受異性歡迎。

整體運：★★★☆☆

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

一切進展順利。

整體運：★★★★☆

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

需控制自己的情緒。

整體運：★★★☆☆

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

聰慧靈巧的一面突顯，能好好把握機會。

整體運：★★★★☆

工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

激情滿滿，愛情到來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

行動時顯得有些吃力。

整體運：★★☆☆☆

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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