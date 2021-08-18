8月18日星座運勢 金牛財運旺盛 水瓶工作得謹慎

牡羊座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

財運旺盛，回報即在眼前。

整體運：★★★★☆

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

精神恍惚，無法集中精力工作 的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

整體運：★★★★★

前期的投資 容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

思念成為甜蜜的契機。

整體運：★★★☆☆

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

處女座

享受平靜日子帶來的快樂。

整體運：★★★★☆

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

正是修煉心性的好日子。

整體運：★★☆☆☆

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

今天不宜行動，以靜制動為上策。

整體運：★☆☆☆☆

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

保持良好的精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

運勢平順，態度將決定今天的收獲。

整體運：★★★☆☆

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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