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8月14日星座運勢 金牛不宜投資 巨蟹易遇良緣

科技紫微網

牡羊座

當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

整體運：★★★☆☆

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

用你的心做出選擇。

整體運：★★★☆☆

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

用心生活，把握良機。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

春風得意，易遇良緣。

整體運：★★★☆☆

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

整體運：★★★☆☆

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

開心愉快的一天，交友機會多。

整體運：★★★★☆

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

平順安好，卸下偽裝就能自由自在。

整體運：★★★☆☆

與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★☆

裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

前方困難不是很大。

整體運：★★★★☆

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

精神交流讓自己受益匪淺。

整體運：★★★★☆

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

尊重別人也是尊重自己。

整體運：★★★★☆

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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