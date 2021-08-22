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8/22-8/28星座運勢 巨蟹座麻煩繞道 天蠍座轉守為攻

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可

望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★★★

本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五個好友無論是唱歌還是喝咖啡都能讓你倍感愜意，還有機會從朋友聽到一些奇聞趣事。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的

主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實

施新計劃，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

獅子座

總運指數：★☆☆☆☆

謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙

騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：玉石白

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其

他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：草根白

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座

總運指數：★★★★☆

戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明

自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：雲母白

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，轉守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，

易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲

遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

總體運勢頗高，約會的次數有所增多，與戀人間的感情有增無減；工作學習上不會遇到什麼

難題；財運有波動，但結果能令你感到滿意。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

過去被擱置的事情，本周可以重新處理。你將能以新的視角去看待那些曾經很棘手的問題，

並且快速找到解決方法。

幸運色彩：太空

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂

甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：草根白

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

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