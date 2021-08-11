8月11日星座運勢 雙子有偏財運 摩羯一展所長

牡羊座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作 的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資 方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

行運阻力較大，要注意調節自己的情緒。

整體運：★☆☆☆☆

對自己的生活現狀有些不滿，卻將過失完全歸咎於另一半，這樣只會加劇矛盾哦。偏財得來較順利，不懂得珍惜，就會如同竹籃打水一場空；把情緒帶到工作中會影響運勢的發展，就把今天當作休息日吧。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

感情上適度的距離可以產生「美」。

整體運：★★★☆☆

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

幹勁十足的一天。

整體運：★★★★☆

積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

整體運：★★★★☆

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

工作熱情高漲，樂在其中。

整體運：★★★★★

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

不用太在意別人說的話。

整體運：★★☆☆☆

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的收效。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

說出去的話很難收回。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

勇於爭取者可得好運。

整體運：★★★★☆

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

不要把黑鍋往他人身上推哦！

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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