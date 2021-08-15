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8/15-8/21星座運勢 雙子座工作運佳 處女座提防小人

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★★☆

總運良好，戀情以加速度升溫，可以暢談一下未來；對事業學業積極性不高，進展較緩；財運走勢良好，投資風險較小，可考慮增加投資。

幸運色彩：梅子青

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★★☆

本周你一旦投入到某一件事就會變得特別熱衷，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。

幸運色彩：草地綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

本周運勢良好，愛情機遇出現小高潮，桃花運不錯；工作方面沒有多大的變化，做好自己的本身職工作就好；財運普通，能省錢就是賺到了錢。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼它們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★★★★★

本周運勢值得喝彩，感情的發展趨勢呈上升狀；工作上朋友、家人會給你提供較多便利，讓你順風順水；財運表現平平，支出有減少的跡象。

幸運色彩：瑪瑙紅

貴人星座：摩羯座

小人星座：牡羊座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★★☆☆

愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。

幸運色彩：香檳金

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

如果讓忙碌剝奪了你的時間、和你對生活的關注，那你這一周只能在辛苦中度過。不妨把要做的事當成一個個遊戲任務來闖關，會很有成就感。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

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