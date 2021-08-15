8/15-8/21星座運勢 雙子座工作運佳 處女座提防小人
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。
幸運色彩：辣椒紅
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
金牛座
總運指數：★★★★☆
總運良好，戀情以加速度升溫，可以暢談一下未來；對事業學業積極性不高，進展較緩；財運走勢良好，投資風險較小，可考慮增加投資。
幸運色彩：梅子青
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
雙子座
總運指數：★★★★☆
本周你一旦投入到某一件事就會變得特別熱衷，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。
幸運色彩：草地綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
本周運勢良好，愛情機遇出現小高潮，桃花運不錯；工作方面沒有多大的變化，做好自己的本身職工作就好；財運普通，能省錢就是賺到了錢。
幸運色彩：珊瑚橙
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼它們就會呈現出你要的局面。
幸運色彩：苔蘚綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：獅子座
處女座
總運指數：★★☆☆☆
本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
天秤座
總運指數：★★★★★
本周運勢值得喝彩，感情的發展趨勢呈上升狀；工作上朋友、家人會給你提供較多便利，讓你順風順水；財運表現平平，支出有減少的跡象。
幸運色彩：瑪瑙紅
貴人星座：摩羯座
小人星座：牡羊座
天蠍座
總運指數：★★★★☆
好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。
幸運色彩：生態綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
射手座
總運指數：★★★☆☆
愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。
幸運色彩：香檳金
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★☆☆☆☆
運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
水瓶座
總運指數：★★☆☆☆
如果讓忙碌剝奪了你的時間、和你對生活的關注，那你這一周只能在辛苦中度過。不妨把要做的事當成一個個遊戲任務來闖關，會很有成就感。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：天蠍座
貴人星座：雙魚座
雙魚座
總運指數：★★★★☆
本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。
幸運色彩：朝霞紅
速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
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