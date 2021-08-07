8月7日星座運勢 射手桃花運旺 水瓶適合投資
牡羊座
狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。
整體運：★★★★☆
浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
別把健康不當回事，要有正常的作息時間。
整體運：★★★☆☆
雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
留意身心健康是關鍵。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
多交益友，增強人脈。
整體運：★★★★★
有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。
整體運：★★★☆☆
良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
不錯的一天，心情無比暢快。
整體運：★★★★☆
感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
藉助外力推動，才更能把握好愛情。
整體運：★★★★☆
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天蠍座
思緒飄渺，不要做幻想主角。
整體運：★★★☆☆
單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
別錯過來自異性的助力。
整體運：★★★☆☆
心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
與其試圖改變，還不如保持現狀。
整體運：★★★★☆
今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
財運佳，勿錯過。
整體運：★★★★☆
耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
雙魚座
雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。
整體運：★★★★☆
今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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