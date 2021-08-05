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工作中低調才能成大事 3星座外表佛系卻默默往上爬

記者劉小川／台北報導
射手座在工作上隨心所欲，運籌帷幄。圖／摘自Pelexs
射手座在工作上隨心所欲，運籌帷幄。圖／摘自Pelexs

工作上，大家遇到的人很多樣化，有人敢說直言，也有人非常高調，但也有人低調默默，但到底該是高調還是低調，能被老闆看見，在職場往上爬呢？其實有3個星座的人，職場上很擅長低調行事，感覺很佛系，但總能慢慢往上爬，成為最強的殺手。

一、處女座／好人緣卻不出頭

處女座通常在職場上，總給人一種溫柔謙虛的感覺，不太會主動發表意見，也不喜歡成為矚目焦點，但卻低調地擁有好人緣。不過如果在職場上，處女座開始有些表現，常常就會發現原來被低估了，因為邏輯與內涵都很不錯，而且處女座的追求完美，不會高調展現，而是默默的做。

其實處女座在工作上有事業心，但卻同時不希望被別人關注，以免抓到把柄，所以寧可默默來，等待發光發熱的一刻。

二、摩羯座／隱藏實力，低調奮鬥

總給人低調奮鬥印象的摩羯座，因為其責任感的因素，更專注於在個人的挑戰上，因此會刻意隱藏自己的實力，外界會以為摩羯座在工作上，不容易有存在感，甚至可能被忽略，但其實這都是摩羯座鴨子划水的手段。

摩羯座如果想要展現自我，通常會用點小手段，但只要一施展，就會讓大家看到存在，一直默默隱藏的實力，也會瞬間爆發開來。

佛系工作，卻也有好成績。圖／摘自Pelexs
佛系工作，卻也有好成績。圖／摘自Pelexs

三、射手座／隨心所欲，運籌帷幄

射手座一向給人愛玩耍，見識廣闊的印象，也常給周遭帶來幽默與開朗感，而在工作上，射手座也常是大家的開心果，但在工作表現上，射手座總給人佛系的印象，好像沒有太多的能力。

不過其實射手座都看在眼裡，特別是在危機發生時，射手座可以成為突破困難的關鍵，擁有對於緊急事件的應變能力，馬上成為職場上亮眼的一顆星。

處女座有好人緣，但不愛出頭。圖／摘自Pelexs
處女座有好人緣，但不愛出頭。圖／摘自Pelexs

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