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8月6日星座運勢 水瓶諸事順利 獅子凡事多思考

科技紫微網

牡羊座

投資存在風險，應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

別人的路讓別人去走吧。

整體運：★★☆☆☆

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

事物都有美好的開始。

整體運：★★★★☆

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心靈需要淨化。

整體運：★★☆☆☆

情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

遇事多思考，可讓你少碰壁。

整體運：★★★★☆

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

很容易滿足的一天。

整體運：★★★☆☆

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

愛情運相當好的一天。

整體運：★★★★★

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

人際關係和諧，易得異性助力。

整體運：★★★☆☆

在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得以更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯要索取發票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

思維活躍，文采不錯，有創意。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

整體運：★★☆☆☆

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

今天諸事順利，是個好日子。

整體運：★★★★☆

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

才藝彰顯，易受關注。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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