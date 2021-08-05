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8月5日星座運勢 金牛平靜安好 巨蟹相信自己

科技紫微網

牡羊座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

相對平靜安好的日子。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

心情很美麗。

整體運：★★★☆☆

上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。

整體運：★★★★★

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計畫的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

期待值不宜過高哦！

整體運：★★☆☆☆

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

想法易獲得肯定，是較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

不妨在習慣上做一些小改變吧！

整體運：★★★★☆

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

今天需在工作上加強表現。

整體運：★★★☆☆

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

以平常心看待事物，減少負面思考。

整體運：★★☆☆☆

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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