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8月4日星座運勢 處女時來運轉 雙魚運勢很好

科技紫微網

牡羊座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

生意人今天的財運不太順利。

整體運：★☆☆☆☆

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

獅子座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

時來運轉。

整體運：★★★★☆

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

對待愛情還需主動一點。

整體運：★★★☆☆

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要懂得精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時，可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，以別人的經驗為借鏡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

整體運：★★★☆☆

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

規劃之日，不宜冒進。

整體運：★★☆☆☆

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

多留意身體健康。

整體運：★★★★★

今天不知不覺間流露出冷漠的態度，無意間拉開了自己跟伴侶的距離。工作上，今天容易遭忌，搶著出風頭、擺架子對你實在沒有什麼好處，尤其是在嫉妒你的人面前，更要穩重一點！今天可適量進補一番，保養身體最重要。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

運勢很好，在競爭中表現傑出。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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