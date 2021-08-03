8月3日星座運勢 獅子思維敏捷 射手愜意知足
牡羊座
在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。
整體運：★★★☆☆
今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你，還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
家人的理解和支持會讓你充滿力量。
整體運：★★☆☆☆
有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人，今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
建立自信很重要。
整體運：★★☆☆☆
工作忙碌，易感疲憊。宜忙裡偷閒約上三五好友一起逛街購物，身心易獲得滿足。投資應保守，貿然投入資金會遭遇風險，切勿大筆投資。容易被人誤會，令你煩惱不已。別想太多，誤會總有消除的一天。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
講信譽者得好運。
整體運：★★★☆☆
平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。
整體運：★★★★☆
工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進展，多動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕，會鬧得雙方都不愉快。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
很有自己的主見，易有好運降臨。
整體運：★★★★★
特別有想法的一天，適合開發智慧。工作上有好的創意可大膽提出來，會得到上司、同事的認可，可望好好表現一番。晚上有機會與崇拜已久的異性約會，交談時別緊張，自然地表現會讓對方留下好印象。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
時而有退出的想法。
整體運：★★★☆☆
不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間終會還原出真相。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族在學習上需要父母督促，顯得有些被動。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
貴人運強，有機會獲得賞識。
整體運：★★★★☆
今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
平靜的一天，知足則易感到愜意。
整體運：★★★★☆
距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧。工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
情緒沒有太大波動，較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
情緒比較低落，今天宜運動。
整體運：★★☆☆☆
今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
如果準備不夠充分，在工作和談判上難有優勢。
整體運：★☆☆☆☆
面對商談對象鑽漏洞提出無理要求時，應先調整好心態，多想想以前成功的案例，與之鬥智鬥勇，十八般武藝都應搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
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