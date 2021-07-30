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7月30日星座運勢 雙魚多與人互動 巨蟹很有衝勁

科技紫微網

牡羊座

人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

晚上出去散散步，可以調整一下心情。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

情緒較為安定，能靜心思考問題。

整體運：★★★☆☆

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

很有衝勁，積極進取。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

好運不斷向你靠近。

整體運：★★★★★

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。

整體運：★☆☆☆☆

工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

別為今後的發展路埋下隱患。

整體運：★★★☆☆

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

財運低落，為錢苦惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

多與人互動，會有好運。

整體運：★★☆☆☆

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

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