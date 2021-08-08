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農曆七月運勢 牛 貴人多助 豬 財源廣進

湯鎮瑋
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

好運指數★★★

職場上借力使力，不妨跟上司談談你的想法和工作心得，會更上一層樓。破財星入宮，可能會有右手進財、左手出的狀況，記住出手別太大方，多克制消費，以免口袋空空。將出現難以抉擇的局面，可別朝三暮四而引起愛情風暴，對待愛情要專一。

好運指數★★★

職場貴人多助，但要懂得謙卑受教，在工作上若有不懂的地方要主動提問，才能獲得解決。自視甚高反而斷了好運。財運不錯，易有福氣之財，比如突然發下來的獎金，或是預料之外的饋贈。得到桃花運的關照，在享受對方為你付出的同時，也要給予一定的回應。

好運指數★★

職場考驗不少，若能針對狀況提出解決方案，反而扭轉頹勢，危機即轉機。財運差強人意，易有大筆支出，平時就要多留意財訊，以求自保。愛情逢沖而動，單身者容易碰到怦然心動的愛情，但過程不輕鬆；有伴者打情罵俏之餘，也別忘了多些讚美與肯定。

好運指數★★★

工作運勢看漲，若能主動學習他人經驗，大多能得事半功倍之效。財運不濟謹慎為上，這個月出門不要帶過多的現金，以防丟失或血拼破財。感情上雖有暗戀曖昧的現象，但難有實質發展，別浪費時間在欲擒故縱之中。有伴者則要多些感性陪伴。

好運指數★★★★

懂得靈活運用近期所學，落實到工作中，且能舉一反三，起到很好的效果。身邊有貴人相助，做事情都能順心，且在錢財上能有相對應而客觀的回報。單身朋友有時間不妨多參加親友聚會，有機會遇到令你心動的異性喔。有伴者不妨來個輕鬆小旅，重拾浪漫。

好運指數★★★

事業發展要注意合約細節，務必修改好發給法務再審核，才不會因小失大。在投資項目與時機的把握上都能恰到好處，會有小小的斬獲，多投多成。感情變動較大，有可能是僵局、也可能是新的開始，端看你的心裡有誰，同時要智慧圓融的應對。

好運指數★★

事業運平淡，有較多機會與高層交手，但不用緊張，不會有麻煩和隱患。理財上莫一意孤行，多向他人取經討教，定能快速達成自己的目標和心願。愛情變數較多，甚至時常產生猜疑，應控制好自己的情緒，不可濫情。情侶之間須提防牆外桃花。

好運指數★★★

主動利用閒暇時間進修相關知識，努力提升各方面的專業知識以及技能。多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的理財商機。容易有孤獨感的一個月，想要被愛包圍，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧。

好運指數★★

事業運不佳，容易因粗心大意或是說錯話而惹來麻煩，凡事還應謹言慎行。財運頗為受阻，浮沉不定。提醒你，在這個時機點不要玩變化快速的金錢遊戲，守成為要。投入得多收效卻不明顯，不要將責任歸於對方，也得在自己身上找原因。

好運指數★★

本月恐招小人嫉恨，要小心說話，說不定有人就等著抓你的小辮子。手頭緊的感受愈發明顯，可惜再怎麼省還是沒啥效果，只能想辦法開源了。感情的波折與變數多，情緒上易怒且急躁，可能因為口角爭執傷害到對方。本月需理性處理問題，避免爭吵或介入他人關係。

好運指數★★

工作勞碌奔波，壓力沉重。而且會備受排擠及掣肘，以致難以盡展所長。財運容易受不確定因素干擾，影響投資判斷；確定方向就要堅決出擊，以免機會在猶豫中流失。這個月多愁善感，感情特別豐富，但很可能落花有意卻是流水無情。

好運指數★★★

面對工作裡的人我是非要保持中立，不要輕易干涉，以免捲入八卦鬥爭中。財源廣進的時機，正財偏財都有不錯進帳；但請切記錢財不可露白，以免財多惹人眼紅，無形中漏失財氣。感情流言蜚語不斷，清者自清，堅守原則就不會節外生枝。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)

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