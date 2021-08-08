8/8-8/14星座運勢 金牛座運勢衝高 獅子座成績斐然

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作 會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：奶油白

幸運數字：1

吉運方位：正西方向

開運服飾：休閒裝

最速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★★

運勢衝高，好運連連。濃情蜜意會是你與戀人的相處狀態；工作效率也比以往要高出很多；投資 有風險，用錢還應多加謹慎。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：奶油白

配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交託你的使命將一起來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★★☆

令你心動的對象將會出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風則會吃虧。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計劃也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你有點慵懶，哈欠連連是你最常表現出來的面貌，這樣很容易為人留下不好的印象。平日應多注意休息，切忌熬夜，盡量養好充足的精神。

幸運色彩：象牙白

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

為生活添加一些樂趣的想法會影響你一整周，你會為此做一些新的改變，可能是調整約會的方式，也可能是安排一些社交聚會。

幸運色彩：草地綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

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