8/1-8/7星座運勢 金牛座好事登場 牡羊座小心口角
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
運勢較弱；本周對人對事容易帶有太多個人想法，與人相處時口角較多。若不能多站在別人的角度思考問題，小心你的人際關係會一落千丈。
幸運色彩：松石綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
金牛座
總運指數：★★★★☆
不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加發奮；單身者可望在職場中找到自己的春天。
幸運色彩：朝霞紅
速配星座：雙子座
貴人星座：射手座
雙子座
總運指數：★★☆☆☆
你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。
幸運色彩：金杏橙
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這周應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。
幸運色彩：奶油白
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
你的運勢進入下降模式，除了愛情還能有點看頭以外，其他方面可謂是「票房慘淡」。沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？
幸運色彩：生態綠
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
處女座
總運指數：★☆☆☆☆
本周不受運氣青睞，無論是追愛還是追逐夢想都顯得舉步維艱。過度急於獲得一個結果，得到的往往是失望，踏踏實實打好基礎此時會更有意義。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
天秤座
總運指數：★★★★☆
自信的標籤這一周都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力。
幸運色彩：象牙白
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
雖然本周經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。
幸運色彩：番茄紅
幸運服飾：光絲材質服裝
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個受歡迎的角色，但你將這份感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。
幸運色彩：豬肝紫
幸運數字：0
吉運方位：東北方向
開運服飾：糖果裝
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
有驚也有喜的一周，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。
幸運色彩：胭脂粉
貴人星座：摩羯座
小人星座：巨蟹座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。
幸運色彩：馬鞍棕
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
雙魚座
總運指數：★★★★★
好運在唱歌的一周，專守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。
幸運色彩：古銅色
貴人星座：射手座
小人星座：金牛座
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