7月29日星座運勢 巨蟹適合表白 獅子腦筋靈活

牡羊座

邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

整體運：★★★☆☆

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作 中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

心思敏銳，觀察力強。

整體運：★★☆☆☆

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

期望不要太高哦！

整體運：★★★★☆

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

切忌少說多做。

整體運：★★☆☆☆

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資 項目，趁今天把計畫整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

愛情運佳，成功機率高。

整體運：★★★★☆

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

有得到就必定會有付出。

整體運：★★☆☆☆

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

做事要保持理智。

整體運：★★★☆☆

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

心情愉快，內心充滿希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天完成，幸好你的心態平和，能冷靜處理，反倒讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

整體運：★☆☆☆☆

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

多行善助人可交好運。

整體運：★★★★★

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步的發展；諸多事情可交付信賴的人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

事務繁多，應合理安排時間。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為工作而奔忙，但能得到對方的體貼與關懷，讓你感受到甜蜜與溫馨。財運較穩定，不過對待理財有點心不在焉，小心遺失錢財。感覺神經繃得太緊時，做做健身 操，可有效調節神經系統。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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