7月27日星座運勢 金牛思緒活躍 雙魚靈感不斷
牡羊座
不畏懼失去，才易有所得。
整體運：★★★★☆
愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
故地重遊有助於愛情運勢的增長。
整體運：★★★☆☆
和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
與人合作會讓你收穫良多。
整體運：★★★☆☆
太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
逃避並非是解決問題的好辦法。
整體運：★★★☆☆
今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
拓展人脈，擇友而交。
整體運：★★☆☆☆
戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
開朗坦率，今天情緒較高昂。
整體運：★★★★☆
今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
站得越高，不見得飛得越高。
整體運：★★★☆☆
切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
做事需量力而行，安守本分。
整體運：★★★★☆
工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
今天粗心大意可能會帶來很大的損失。
整體運：★★☆☆☆
戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做伏地挺身等小運動，鬱悶會很快消除。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
今天忌衝動，不宜急進。
整體運：★☆☆☆☆
今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留些心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過毛躁，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
有機會大顯身手。
整體運：★★☆☆☆
在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
靈感不斷，有利創作。
整體運：★★★★★
說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
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