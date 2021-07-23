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7月23日星座運勢 巨蟹充滿幹勁 天蠍把握商機

科技紫微網

牡羊座

無精打采，心事重重。

整體運：★★☆☆☆

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

管理好情緒，留意身心健康。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

充滿幹勁，積極上進。

整體運：★★★★★

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

獅子座

適應能力顯得尤為重要。

整體運：★★★☆☆

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

安心顧好自己，不要東想西想。

整體運：★★★★☆

不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失的可是你哦！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

整體運：★★★☆☆

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

金錢敏銳度高，頗能把握商機。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

身心疲憊時，應暫停稍作休息。

整體運：★★☆☆☆

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

在工作上不可放入私情。

整體運：★★★★☆

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

過於強勢會讓人對你失去好感。

整體運：★★★☆☆

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多了解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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