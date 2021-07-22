7月22日星座運勢 巨蟹心情舒暢 水瓶好運相隨
牡羊座
思念猶如煎熬。
整體運：★★★☆☆
見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
宜安穩求財。
整體運：★★☆☆☆
工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
工作時，不可過於誇大事實哦！
整體運：★★★★☆
今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。
整體運：★★★☆☆
已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外有活力，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
利弊共趨的形勢演變。
整體運：★★☆☆☆
單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品，好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
心懷感恩，可得好運。
整體運：★★★★★
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推拖，可望從交談中收集到有用的資訊。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
很有志氣，不服輸的一天。
整體運：★★★☆☆
想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
依賴心理過於強烈，可不是好事！
整體運：★★★★☆
對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
射手座
財運低落的一天，要小心散財。
整體運：★★☆☆☆
今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上與同事相處忌諱一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
留心說話語氣，平和表達。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風，都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別的變動。工作中易與同事起口舌之爭，需注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
好運相隨，貴人助力強。
整體運：★★★★☆
感情有失而復得的好運，但仍需多做一點改變才能真正留住對方。以他人的經驗作為自己投資的方法並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
不要只把承諾掛嘴邊。
整體運：★☆☆☆☆
投資方面有投機的衝動，千萬要留意市場的整體動態，別意氣用事。工作上比較被動，過於求快讓你出現一些不必要的小錯誤，反而耽誤很多時間。如果不去兌現，你承諾得越多，對方就越對你沒信心。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
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