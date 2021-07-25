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7/25-7/31星座運勢 金牛三思後行 天蠍該收收心

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★★☆

平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這周應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：象牙白

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

脫單、升職、跳槽等目標本周對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，你本周還是有足夠的能量去實踐。倘若急於看到成果，它們才會變得遙不可及。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：蘋果

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

射手座

總運指數：★★★★☆

不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加發奮；單身者可望在職場中找到自己的春天。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有真憑實據下，不要隨便發言。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

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