7/25-7/31星座運勢 金牛三思後行 天蠍該收收心
牡羊座
總運指數：★★★★☆
平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。
幸運色彩：玫瑰紅
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
金牛座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這周應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。
幸運色彩：墨玉綠
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座
總運指數：★★★★★
幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。
幸運色彩：象牙白
速配星座：金牛座
貴人星座：水瓶座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
脫單、升職、跳槽等目標本周對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，你本周還是有足夠的能量去實踐。倘若急於看到成果，它們才會變得遙不可及。
幸運色彩：葡萄紫
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
處女座
總運指數：★★★★☆
每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
天蠍座
總運指數：★★☆☆☆
玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。
幸運色彩：琥珀棕
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
射手座
總運指數：★★★★☆
不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加發奮；單身者可望在職場中找到自己的春天。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
摩羯座
總運指數：★★☆☆☆
本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有真憑實據下，不要隨便發言。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
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