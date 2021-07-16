7月16日星座運勢 巨蟹衝勁十足 射手事半功倍

牡羊座

今天容易出現尷尬的場面。

整體運：★★★☆☆

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

情緒比較激動，千萬不要放任自己。

整體運：★★☆☆☆

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜一下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資 ，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

工作熱情有增無減。

整體運：★★★★☆

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

獅子座

運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。

整體運：★★★☆☆

會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

幫助別人也是壯大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦。朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

少計較，心情好。

整體運：★★☆☆☆

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

關心家人，才能更了解彼此的想法。

整體運：★★★★☆

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

射手座

掌握方法技術，會讓事情事半功倍。

整體運：★★★☆☆

愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提升。工作時，你的態度對你的工作效率有直接的影響，不可馬虎行事。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

沒有度不過的難關。

整體運：★☆☆☆☆

難度係數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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