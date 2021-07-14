7月14日星座運勢 天蠍製造情趣 牡羊偏財運旺

牡羊座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦。財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

受他人影響，愛情顯得較被動。

整體運：★★★☆☆

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

做事過於毛躁，給自己多一點的耐心。

整體運：★★★★☆

今天適合花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是挺有價值的。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細節的地方，不起眼的小漏洞恐會給你帶來麻煩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

學會穩中求勝。

整體運：★★★☆☆

財運的走勢較平穩，投資 項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

結打得越久，越難解開。

整體運：★★★★☆

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

有受束縛的感覺，心境要平和些。

整體運：★★☆☆☆

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計畫，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

易為己悲。

整體運：★★★☆☆

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從兩者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

生活較平淡，需主動製造生活情趣。

整體運：★★★☆☆

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

凡事要多點耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

整體運：★★☆☆☆

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

創意頗多，貴人助力強。

整體運：★★★★★

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來如魚得水。朋友會帶給你證券 市場的新資訊，很有價值呢！約會前先將指甲修剪整齊，小地方的清潔要做好。去美容院換個新髮型，給人不同的新感覺，效果會很好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

運勢走低，做事需要謹慎小心。

整體運：★☆☆☆☆

愛情指數 偏低，單身的你即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。對奢侈品的佔有慾較強，不要寅吃卯糧，免得日後發生經濟危機。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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