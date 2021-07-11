7月11日星座運勢 牡羊否極泰來 獅子桃花運旺

牡羊座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計畫，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

精力充沛，學習力強。

整體運：★★★★☆

今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

雙子座

身體健康，心情愉快。

整體運：★★★★☆

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

記得把自己的嘴看緊。

整體運：★★★★☆

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

桃花運旺盛。

整體運：★★★★☆

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店 轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★★☆☆

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資 方向有點混亂，需他人的指點才能找到方向；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能好好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

比較幸運的一天。

整體運：★★★★☆

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身 房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

今天運氣不錯，對自己相當自信。

整體運：★★★★☆

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

朋友亦有好有壞。

整體運：★★★★☆

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

將心靈的視窗調至快樂頻道。

整體運：★★★☆☆

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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