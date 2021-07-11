我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

7月11日星座運勢 牡羊否極泰來 獅子桃花運旺

科技紫微網

牡羊座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計畫，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

精力充沛，學習力強。

整體運：★★★★☆

今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

雙子座

身體健康，心情愉快。

整體運：★★★★☆

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

記得把自己的嘴看緊。

整體運：★★★★☆

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

桃花運旺盛。

整體運：★★★★☆

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★★☆☆

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到方向；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能好好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

比較幸運的一天。

整體運：★★★★☆

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

今天運氣不錯，對自己相當自信。

整體運：★★★★☆

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

朋友亦有好有壞。

整體運：★★★★☆

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

將心靈的視窗調至快樂頻道。

整體運：★★★☆☆

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

健身 投資 書店

上一則

熱浪來襲…夏夜高溫更要命 3族群高危險

下一則

搶先貝佐斯、馬斯克 「維珍銀河」布蘭森今早上太空

延伸閱讀

7月10日星座運勢 金牛情緒平穩 天蠍鬥志高昂

7月10日星座運勢 金牛情緒平穩 天蠍鬥志高昂
7月9日星座運勢 射手工作從容 雙魚提防被駭

7月9日星座運勢 射手工作從容 雙魚提防被駭
7月8日星座運勢 雙子愛情逢春 巨蟹善用分析

7月8日星座運勢 雙子愛情逢春 巨蟹善用分析
7月7日星座運勢 獅子易生憐惜 天蠍直覺靈敏

7月7日星座運勢 獅子易生憐惜 天蠍直覺靈敏

熱門新聞

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

2021-07-03 05:35
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

2021-07-05 00:45
中島會帶著娃娃一起出門，拍拍美照。(擷自推特「keroromitann」)

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

2021-07-08 15:06
美國警察攔截違規的車輛駕駛後，都會用手碰車後方行李箱。（取材自tiiktok@mr.alexaa）

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

2021-07-07 21:46
女網友穿著低胸深V上衣，沒想到男友竟問「妳是不是網路不好？」原來是她的衣服造型看起來像wifi符號。（取材自Dcard）

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

2021-07-09 03:33
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自tiktok@the.walker.twins)

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

2021-07-07 23:53

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」