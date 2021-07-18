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7/18-7/24星座運勢 牡羊好運環繞 水瓶散發自信

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

會有好運在你身邊打轉，讓你在短時間內能感受到驚喜與歡樂。更多的時候需要你去主動努力，才能在平淡無奇的生活中創造奇蹟。

幸運色彩：深海藍

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

你的運勢進入下降模式，除了愛情還能有點看頭以外，其他方面可謂是「票房慘淡」。沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？

幸運色彩：香檳金

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉與正太們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計畫，你會過得充實而開心。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。

幸運色彩：梅子青

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

開運服飾：長筒靴

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★★☆☆

本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中畫出去，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★☆☆☆☆

運勢不濟，你本身的底線會受到一次又一次的衝擊。但是不管面對的事情有多難，只要堅持原則，就能夠守住自己的防線，讓局勢維持在可以控制的範圍內。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

自信的標籤這一周都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

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