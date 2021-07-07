7月7日星座運勢 獅子易生憐惜 天蠍直覺靈敏
牡羊座
從多角度看問題，以免鑽入死胡同。
整體運：★★☆☆☆
今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
說到不如做到！
整體運：★★★★☆
工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
減壓是你今天最需要做的事情。
整體運：★★★☆☆
今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
遇事別猶豫，需冷靜果敢。
整體運：★★☆☆☆
關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。
整體運：★★★★★
對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
處女座
缺乏責任心。
整體運：★☆☆☆☆
工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
貴人相伴的好日子。
整體運：★★★★☆
愛情的滋潤讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也能成為你的表現籌碼。投資上受到他人的指點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。空檔的時間多與他人進行互動，明白人脈資源的累積也是一種寶貴的財富。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
切忌將工作與生活畫上等號。
整體運：★★★☆☆
桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。
整體運：★★★☆☆
你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
人際關係和諧，愛情明朗。
整體運：★★★★☆
人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
感情出現微妙變化，應加強溝通。
整體運：★★☆☆☆
有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
走累了不妨歇歇。
整體運：★★★☆☆
有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股
下一則
FB留言