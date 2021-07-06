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7月6日星座運勢 金牛充滿鬥志 摩羯桃花運差

科技紫微網

牡羊座

今日的收穫，歸功於你過去的努力。

整體運：★★★★☆

可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

金牛座

充滿激情，很有鬥志。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

虛心求教方能幫你度過難關。

整體運：★★☆☆☆

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

生活重心有所偏移，要小心兼顧！

整體運：★★★★☆

把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

整體運：★★☆☆☆

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

充分發揮你的主觀意志與行動力。

整體運：★★★☆☆

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

未經證實勿輕信。

整體運：★★☆☆☆

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

與情人相處少提工作上的事情。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

宜處理精密、需要耐心的事情。

整體運：★★★☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時，會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，易影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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