7月5日星座運勢 雙子敢於表現 雙魚好運降臨

牡羊座

心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

整體運：★★☆☆☆

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資 上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

有利推行新計畫，收效良好。

整體運：★★★☆☆

因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收穫。創業者與合作夥伴會發生意見不合的情形，若太過固執要小心金錢損失。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

欲望過盛，需稍加抑制。

整體運：★★★☆☆

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

謹慎交友，切忌輕信。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚 吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

放鬆心情，機會無處不在。

整體運：★★★★☆

身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

未雨綢繆。

整體運：★☆☆☆☆

與其博風險投資，還不如待在家中理清自己或是家庭的財務狀況，以便以後能瞄準目標地安排理財規畫；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

懷抱希望，自信又自強。

整體運：★★★★★

今天是相親的大好日子，似乎月老早有安排，記得要精心打扮一番。財運旺盛，適合行動，不要思慮過多或吹毛求疵，容易錯過好時機。工作上發揮出色，任務能順利完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

應該從不同角度去思考問題。

整體運：★★★★☆

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

情緒不穩，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

紙包不住火。

整體運：★★★☆☆

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的家具挪動一下，有利於增強運勢。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

思維活躍，易有好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





