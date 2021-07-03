7月3日星座運勢 雙子購物要理性 巨蟹幸運的一天

牡羊座

相信自己的判斷。

整體運：★★★☆☆

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

好情緒可以帶動好運勢。

整體運：★★★★★

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

消費有點盲目，支出相對較多。

整體運：★★★☆☆

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

辭舊迎新。

整體運：★★★★☆

全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

財運不錯。

整體運：★★★★☆

正與戀人分隔者，今天的思念之情會特別濃烈，做什麼事都感覺提不起精神，與長輩的溝通有所減少，今天適合進偏財，在牌桌上贏錢的機率很大，但要注意牌品，否則易為小錢傷了大家的和氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

甩開精神包袱，好好休息的日子。

整體運：★★★☆☆

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超 支。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

幹勁十足，充分釋放自身的能量。

整體運：★★★★☆

積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

做事冷靜，讓困難變得不再可怕。

整體運：★★★★☆

戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約三五好友喝茶聊天，了解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

整體運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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