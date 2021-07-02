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7月2日星座運勢 水瓶有領導力 金牛遇好桃花

科技紫微網

牡羊座

思念成為甜蜜的契機。

整體運：★★★☆☆

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

主動爭取才會看到希望。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

腦到心到，四肢勤快。

整體運：★★★★☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高哦，要好好把握；過去用的那套理財方法，今天看來已經過時，不如嘗試新的方法，效果會更佳；工作熱情高漲，說到的事想急於做好，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★★☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，但收穫甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

信心滿滿，機會從四面八方湧現。

整體運：★★★★☆

今天是相親的大吉日，把自己打扮得漂亮一點，成功的機率會更高。財運旺盛，是投資的好時機，不要在目標選擇上花費太多心思，以免錯過良機。嗯，思想較開明，在工作中即使遇到瓶頸，也能憑著敏銳的思維，讓問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

處女座

今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人布下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

充滿自信可吸引正能量。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

保持良好的精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

自卑感其實來源於自我的放任。

整體運：★★☆☆☆

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收穫只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

整體運：★★★★★

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作也都可以做好。特別有創意，適合為他人出謀畫策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙魚座

情緒較低落，感慨頗多。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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