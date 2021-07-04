7/4-7/10星座運勢 巨蟹人緣飆升 水瓶壓力消散
牡羊座
總運指數：★★★☆☆
以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。
幸運色彩：茄皮紫
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。
幸運色彩：草根白
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
機會在向你招手，但你只有做好了準備才有資格和它握手。明明知道是表現自我的時候，千萬不要因為膽怯而放棄這大好的機會。
幸運色彩：松石綠
速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。
幸運色彩：青金石藍
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
獅子座
總運指數：★☆☆☆☆
這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
處女座
總運指數：★★☆☆☆
本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
天秤座
總運指數：★★★★☆
整體運勢順意，尤其在愛情和財運方面都很順你的心，戀人對你也比較包容，讓你內心感到很溫暖；工作上會有不公平的事情發生，需淡然處之。
幸運色彩：墨玉綠
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇你的雙手；投資可得貴人提點，找到一條明路。
幸運色彩：美橙黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。
幸運色彩：茄皮紫
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
水瓶座
總運指數：★★★★★
壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。
幸運色彩：羊毛白
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
雖然本周經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。
幸運色彩：草根白
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
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