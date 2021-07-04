農曆六月運勢 鼠 貴人提攜 虎 惹人眼紅

(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠

好運指數 ★★★★★

運勢爬升，且有貴人提攜，如想要職場更上一層，就要表現得積極一點，有機會參與大案子，有助於未來的晉升。本月走正財運，而不是投機取巧的甜頭，所以想要進帳更多，就要更勤快。單身者多參加聚會，成功機率高；有伴者愛情持續升溫，默契越來越好。

牛

好運指數★

事業運不彰，與同事之間若出現磨擦，衝動會壞事，凡事最好能忍就忍。財運不是太理想，親兄弟也要明算帳，否則容易因親友而破財，或是競爭對手的出現而損失利益。容易感到孤單、覺得沒有人瞭解你，其實是你心門不開，別再鑽牛角尖了。

虎

好運指數★★★★

工作表現傑出，卻惹來旁人眼紅，提高警覺、謹言慎行才能避開危機。心情愉快的月份，除了容易獲得不錯的獎勵，也有長輩給予物質上的饋贈。愛情運勢極佳，在和異性相處的過程中容易對你心生好感，或遇上真愛；但不可過於心急，要沉得住氣。

兔

好運指數★★★★

工作運勢很不錯，若能準備到位，就能夠按照計畫執行，不易出差錯。財運理想，可以試試在自己看好的投資 領域下手，會有不錯的收入。愛情運勢憂喜參半，單身者有不少相親戀愛的機緣，主動出擊；有伴者宜加強彼此溝通，不要悶在心裡。

龍

好運指數★★

運勢較低，做事之前寧願多花時間去理解，也不要事後出了錯再來後悔。財運挺好的，手頭上會有一些閒錢，投資或存進銀行，都是不錯的選擇。爛桃花製造了超人氣的錯覺，本月要警惕身邊野花野草的誘惑，其實背後另有目的，定要綜合利弊再做考慮。

蛇

好運指數★★

職場動盪，有可能出現前所未有的人事鬥爭或者人員變動，容易牽扯其中。起伏較大，儘量避免高風險的投資，這個月只宜作實質投資，不宜炒賣。愛情的天空烏雲密布，容易因誤解產生不信任而冷言冷語，就算有疑慮也要提出來，不要鑽牛角尖。

馬

好運指數★★★

利於專案合作的月份，有較多機會展現個人才華和能力，工作表現亮眼。財運上宜把握良機，投資時忌冒進和貪快，應以守為攻，合理控制開支。運勢尚可，但若想要情感增溫，千萬不要把個人想法默默藏在心中，以免時間一長，容易衍生更多問題。

羊

好運指數★★

容易與他人發生爭執，建議本月要盡量讓心態平和，否則將會好事多磨。財運不盡理想，莫計較眼下得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利。整體運勢下滑，影響愛情！本月會面臨有理講不清的情況，需要磨合、溝通的地方還是很多，得耐心面對。

猴

好運指數★★★

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便有所成就。本月理財適宜按兵不動，以靜制動，等待破財危機安穩度過再行動。本月有許多機會能展現自己的幽默風趣，易成為焦點！單身者有機會因此與心儀對象結緣；已婚者則易感受到伴侶的愛意。

雞

好運指數★★★

處理事情要果決，躊躇不前只會障礙發展，無法決定時不妨多方請益。貪字頭上一把刀，本月最好不要做短線投資，很可能事倍功半。溝通是感情增溫的良方，無論家人或愛人，多點熱情的關懷吧！別老是用冷冰冰的態度回應對方的關心，久了會有反效果的。

狗

好運指數★★★

要有居安思危的意識，面對工作突發狀況，要及早策畫出未來應變的措施。財運方面普通，但來自家庭的開銷變大了。要避免家人之間有借貸關係，以免為錢傷感情。感情運不定，一切以簡單為主，真心面對眼前狀況，不以謊言解決問題。

豬

好運指數★★★

進展起伏不定，而且會遇到不少挑戰，切勿不自量力，以免吃力不討好。財運起伏較大，必須密切注意公司或家庭的收支平衡，量入為出；用在娛樂享受的費用要有所節制，以免周轉困難。桃花運平平。容易有孤芳自賞的心態，做事獨行獨斷，不利桃花。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)