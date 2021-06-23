我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

6月23日星座運勢 牡羊注意健康 天秤不宜投資

科技紫微網

牡羊座

健康運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣。容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況。工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

多注意人際關係的保持和維護。

整體運：★★★★★

易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，讓感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

工作中不要越級表現。

整體運：★★★☆☆

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一味樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計畫，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

心情不是很穩定，容易放縱自己。

整體運：★★☆☆☆

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

心情明朗，好運隨身。

整體運：★★★★☆

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

情緒低落，容易感傷。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

心情不錯，享受獨處的快樂。

整體運：★★★☆☆

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

下定了決心，只管行動就好。

整體運：★★★★☆

另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

主觀意識太強，會失去不少機會。

整體運：★★★☆☆

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

今天好運氣特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 雞蛋

上一則

男泳客小心「切蛋魚」瑞典現蹤 滿口類人牙

延伸閱讀

6月21日星座運勢 牡羊重整情緒 雙魚拒絕誘惑

6月21日星座運勢 牡羊重整情緒 雙魚拒絕誘惑
6月20日星座運勢 金牛財運不佳 獅子愛情順利

6月20日星座運勢 金牛財運不佳 獅子愛情順利
6月19日星座運勢 巨蟹注意健康 摩羯好運降臨

6月19日星座運勢 巨蟹注意健康 摩羯好運降臨
6月18日星座運勢 金牛 別貪小便宜 雙子 提防爛桃花

6月18日星座運勢 金牛 別貪小便宜 雙子 提防爛桃花

熱門新聞

網友發現在浴室、臥室間多了一扇窗戶，疑似有隱藏的密室，但兩個隔間中間根本沒有多餘的空間。(影片截圖)

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

2021-06-19 03:13
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

2021-06-15 09:02
奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

2021-06-22 07:33
成人付費平台創作者「拍片」時，鄰居按門鈴，請她「降低電視音量」。（取材自tiktok@raileydzz）

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

2021-06-21 04:30
有網友上網求助如何切洋蔥不流淚。 翻攝自「爆怨2公社」

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

2021-06-18 08:56
巴西女模Elisane Silva（右）因為荷爾蒙分泌過剩，竟長到207公分高，丈夫163公分，合照時身高相差一節。（取材自Instagram）

巴西女模「巨人症」身高207公分 老公站一起只到胸口

2021-06-18 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥