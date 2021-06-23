6月23日星座運勢 牡羊注意健康 天秤不宜投資

牡羊座

健康運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣。容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況。工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

多注意人際關係的保持和維護。

整體運：★★★★★

易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，讓感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

工作中不要越級表現。

整體運：★★★☆☆

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一味樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計畫，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

心情不是很穩定，容易放縱自己。

整體運：★★☆☆☆

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

心情明朗，好運隨身。

整體運：★★★★☆

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資 理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

情緒低落，容易感傷。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

心情不錯，享受獨處的快樂。

整體運：★★★☆☆

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

下定了決心，只管行動就好。

整體運：★★★★☆

另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋 裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

主觀意識太強，會失去不少機會。

整體運：★★★☆☆

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

今天好運氣特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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