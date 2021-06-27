6/27-7/03星座運勢 雙子不要猶豫 雙魚容易爭執

雙子座決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。雙魚座容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢。

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自

己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

金牛座

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作

上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：雲母白

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

雙子座

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與

家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：象牙白

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計畫當中，

能為事情的開始帶來一個好采頭。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時

間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

處女座

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，

與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情

，那麼它們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：古銅色

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變

化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏

出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

摩羯座

總運指數：★☆☆☆☆

本周不受運氣青睞，無論是追愛還是追逐夢想都顯得舉步維艱。過度急於獲得一個結果，得

到的往往是失望，踏踏實實打好基礎此時會更有意義。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工

作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資 的項目略見成效。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，

不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

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