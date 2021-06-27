6/27-7/03星座運勢 雙子不要猶豫 雙魚容易爭執
雙子座決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。雙魚座容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢。
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自
己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
金牛座
總運指數：★★★★☆
情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作
上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。
幸運色彩：雲母白
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙子座
雙子座
總運指數：★★★★★
運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與
家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。
幸運色彩：象牙白
速配星座：獅子座
貴人星座：天秤座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計畫當中，
能為事情的開始帶來一個好采頭。
幸運色彩：金杏橙
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時
間則會減少，需要多用言語去關心另一半。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
處女座
總運指數：★★★★☆
本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，
與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。
幸運色彩：珊瑚橙
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情
，那麼它們就會呈現出你要的局面。
幸運色彩：古銅色
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
天蠍座
總運指數：★★☆☆☆
你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變
化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。
幸運色彩：玫瑰紅
速配星座：獅子座
貴人星座：水瓶座
射手座
總運指數：★★★☆☆
若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏
出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：獅子座
貴人星座：天秤座
摩羯座
總運指數：★☆☆☆☆
本周不受運氣青睞，無論是追愛還是追逐夢想都顯得舉步維艱。過度急於獲得一個結果，得
到的往往是失望，踏踏實實打好基礎此時會更有意義。
幸運色彩：秋葵綠
速配星座：天蠍座
貴人星座：雙魚座
水瓶座
總運指數：★★★★☆
整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工
作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。
幸運色彩：秋葵綠
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
雙魚座
總運指數：★★☆☆☆
運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，
不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。
幸運色彩：瑪瑙黑
速配星座：天蠍座
貴人星座：雙魚座
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