6/20-6/26星座運勢 雙子運勢高漲 射手歡樂不斷

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

本周有衰運擾亂你的生活秩序，但你不能以此當成得過且過的藉口。計畫被打亂可以重新再安排，但如果對生活的積極被打消，就很容易走上墮落的道路。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

雙子座

總運指數：★★★★☆

總體運勢頗高，約會的次數有所增多，與戀人間的感情有增無減；工作學習上不會遇到什麼難題；財運有波動，但結果能令你感到滿意。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：象牙白

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

等待是你這周最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性。所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

天蠍座

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了。因此，偶爾你會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信。這時你也不要覺得對方是在錯怪你。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

你豐富的想像力本周並未用在創意、創作上，而是用在猜忌、假設、胡思亂想上了。這對你的生活不但毫無幫助，反而造成自己不少的煩擾。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

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