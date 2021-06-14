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6月14日星座運勢 巨蟹別衝動 雙魚別拖泥帶水

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牡羊座

嚴於律己，寬以待人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

整體運：★★★☆☆

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

好心情會讓你想要好好款待自己。

整體運：★★★★☆

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

整體運：★★☆☆☆

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

整體運：★★★★★

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

多進行心靈交流，可讓內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

整體運：★★★★☆

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

切忌失去理智。

整體運：★★☆☆☆

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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