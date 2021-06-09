我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

6月9日星座運勢 牡羊工作愉快 處女活力充沛

科技紫微網

牡羊座

工作愉快的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

整體運：★★★★☆

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

稍做改變就會有不錯的收獲。

整體運：★★☆☆☆

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

注意化解壓力，切勿自我壓抑。

整體運：★☆☆☆☆

太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

精神良好，活力充沛。

整體運：★★★★★

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

借助飾品提升愛情運。

整體運：★★★★☆

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

貪玩的一天。

整體運：★★★☆☆

今天你總想著玩，很難把心思放在工作、學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心，但玩起來會忘了自己的經濟狀況；不加以控制，會嚴重超支哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

才藝彰顯，易受關注。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 面試

上一則

披薩沒這麼圓？小心可能是店員偷吃了你一片

下一則

來點「儀式感」 宅家生活也能有滋有味

延伸閱讀

6月7日星座運勢 天秤座投資欠穩 水瓶座說到不如做到

6月7日星座運勢 天秤座投資欠穩 水瓶座說到不如做到
6月6日星座運勢 金牛好運相伴 天蠍貪念誤事

6月6日星座運勢 金牛好運相伴 天蠍貪念誤事

6月5日星座運勢 天秤投資運旺 射手運勢上揚

6月5日星座運勢 天秤投資運旺 射手運勢上揚
6月4日星座運勢 金牛愛情得意 獅子偏財運好

6月4日星座運勢 金牛愛情得意 獅子偏財運好

熱門新聞

謝心遙在鋼琴前留影。（孫亦心提供）

最年輕演奏者 3歲華裔鋼琴天才 登卡內基音樂廳

2021-06-04 00:35
夫妻大打出手，雙雙從陽台摔落地面。(影片截圖)

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

2021-06-02 04:45
丹麥廣播電台記者費雪年初前往一家換妻俱樂部採訪時，竟跟一名男子邊發生性關係、邊進行訪談，事後製作新聞則毫不避諱地剪進這個橋段，連自己的大聲呻吟聲都收錄進去，受訪時則坦言「我的部分工作就是深入了解一個不是每個人都有機會看見的世界」。取材自推特

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

2021-06-01 05:51
紐約曼哈頓一名男演員，過去因家中食物頻空消失，偷偷裝設了攝影機，卻驚見家中藏有陌生女子。翻攝自YouTube

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

2021-06-02 06:04
無人機拍下野象群睡覺休息畫面。（取材自微博）

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平

2021-06-07 23:18
拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部的當家舞孃哈姆納帶頭在俱樂部的疫苗接種站打疫苗。（Getty Images）

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

2021-06-03 07:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地