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6/13-6/19星座 天蠍職場得意 摩羯主動出擊

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牡羊座

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不

喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

良好的表達力為你本周的運勢加分不少，在與人交流時可以好好發揮。只管將自己的想法和觀念說出來，你的聽眾會被你所說的深深打動。

幸運色彩：松石綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

脫單、升職、跳槽等目標本周對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，你本周還是有足夠的能量去實踐。倘若急於看到成果，它們才會變得遙不可及。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

獅子座

總運指數：★★★★★

本周運勢值得喝彩，感情的發展趨勢呈上升狀；工作上朋友、家人會給你提供較多便利，讓你順風順水；財運表現平平，支出有減少的跡象。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★☆☆

本周會有陌生的來電打破你寧靜的生活，有驚喜但也要小心背後的秘密。那些好似天上掉餡餅的中獎訊息切勿相信，老同學的突然來電也不會只是敘敘舊這麼簡單。

幸運色彩：蘋果

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有不少新穎的想法，但還無法形成創意。想法還不夠成熟時就說出來，別人只會把它當成玩笑。只有等到覺得值得實施時，再公布於外。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

焦慮與煩躁的情緒會纏著你，這都是因為等待惹的禍。要想回歸良好的心境，就應該主動出擊，不管是詢問結果也好，尋找答案也罷，總之不要等著別人給你審判。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

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