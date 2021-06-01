6月3日星座運勢 金牛起伏不斷 天蠍遇到伯樂

牡羊座

不要盲目追隨，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資 ，會讓你摔個大跟頭；父母會在你耳邊不停嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術方面的學生或工作者，容易得到專業人士的賞識。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

幸運降臨，事事順心如意。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計畫可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方。付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！

整體運：★★★★★

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

想到也能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出。賺錢雖然不輕鬆，但並不影響勞動過後享受成果的喜悅；今天會有千里馬遇伯樂的幸運，工作實力大為彰顯，且能得到同事們的認同。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

射手座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

適當安排運動，會讓你身心愉快。

整體運：★★☆☆☆

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

變數較大，難把握。

整體運：★☆☆☆☆

今天對另一半的外型很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；荷包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規畫便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺粗枝大葉，不緊不慢反而比較好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

合理利用有利時機。

整體運：★★★☆☆

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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