我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為台申購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件

認了土耳沙大屠殺 拜登批白人至上恐怖主義但未致歉

6月3日星座運勢 金牛起伏不斷 天蠍遇到伯樂

科技紫微網

牡羊座

不要盲目追隨，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭；父母會在你耳邊不停嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術方面的學生或工作者，容易得到專業人士的賞識。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

幸運降臨，事事順心如意。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計畫可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方。付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！

整體運：★★★★★

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

想到也能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出。賺錢雖然不輕鬆，但並不影響勞動過後享受成果的喜悅；今天會有千里馬遇伯樂的幸運，工作實力大為彰顯，且能得到同事們的認同。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

射手座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

適當安排運動，會讓你身心愉快。

整體運：★★☆☆☆

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

變數較大，難把握。

整體運：★☆☆☆☆

今天對另一半的外型很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；荷包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規畫便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺粗枝大葉，不緊不慢反而比較好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

合理利用有利時機。

整體運：★★★☆☆

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

女誤傳內衣照給健身教練 尷尬癌爆發「沒勇氣再見面」

下一則

熊出沒 17歲女「爆發」將熊推下圍牆 驚險影片瘋傳

延伸閱讀

6月1日星座運勢 獅子座桃花開得旺 雙魚座以智取勝

6月1日星座運勢 獅子座桃花開得旺 雙魚座以智取勝
5月31日星座運勢 牡羊多運動 雙魚勿嚴苛

5月31日星座運勢 牡羊多運動 雙魚勿嚴苛
5月30日星座運勢 金牛魅力散發 雙子驀然回首燈火闌珊處

5月30日星座運勢 金牛魅力散發 雙子驀然回首燈火闌珊處
5月29日星座運勢 牡羊平順安好 射手直覺靈驗

5月29日星座運勢 牡羊平順安好 射手直覺靈驗

熱門新聞

喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
丹麥廣播電台記者費雪年初前往一家換妻俱樂部採訪時，竟跟一名男子邊發生性關係、邊進行訪談，事後製作新聞則毫不避諱地剪進這個橋段，連自己的大聲呻吟聲都收錄進去，受訪時則坦言「我的部分工作就是深入了解一個不是每個人都有機會看見的世界」。取材自推特

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

2021-06-01 05:51
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)

州長來電「妳打疫苗中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

2021-05-27 21:26
蔡依林的「甜秘密」MV累計拿下11個國際獎項。圖／凌時差提供

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

2021-06-01 07:12
加拿大下議院自由黨議員阿莫斯（Will Amos）4月時在視訊會議中不慎全裸，引發爭議。(美聯社)

上次全裸 這次尿尿 加拿大議員視訊會議二度出包

2021-05-28 23:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

他買驅蚊神物隨身配戴 1天曝驚人效果：真的能嚇跑蚊子

他買驅蚊神物隨身配戴 1天曝驚人效果：真的能嚇跑蚊子