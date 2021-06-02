6月2日星座運勢 雙子要看緊荷包 天秤小心流言

牡羊座

情緒受外界壓力的影響。

整體運：★☆☆☆☆

易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

寬恕曾經傷害過自己的人。

整體運：★★★☆☆

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店 ，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

留意周圍環境變化，保持警覺。

整體運：★★★☆☆

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資 想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

要主動創造機會。

整體運：★★★☆☆

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

生意人的財運較好，多留意市場行情。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

靈活變通的態度是你所需要的。

整體運：★★☆☆☆

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

慾望過盛，需稍加抑制。

整體運：★★★☆☆

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

財運旺盛，回報近在眼前。

整體運：★★★★☆

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

水瓶座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

穩定情緒，理清頭緒。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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