農曆五月生肖運勢 虎 財運看漲 蛇 桃花不少

(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠

好運指數 ★★

整體運勢不盡理想，情緒波動較大，工作阻礙也較多，心態上要勇敢面對，行動上則可求教於同事！本月花錢較凶，雖不是太大的花費，但零散的開銷累積下來也是十分驚人！

愛情運較差，若習慣曖昧不清的戀愛關係，小心摔個大跟頭，別玩出火來！

牛

好運指數★★

職場狀況不少，碰到工作難題時，主動請教別人，會比自己悶著頭做來得快又有效率。有既想賺錢又怕賠錢的矛盾心理，建議多問有經驗者，以免錯過投資 良機。

戀情幸運指數不高，在愛情中要保持理性，擦亮眼睛，以免識人不清。

虎

好運指數★★★★

事業運佳，責任感強烈，勤奮工作但別隨便出鋒頭，才不會誤淌渾水。財運看漲，手頭上的閒錢相對寬裕，可以適度做些投資或是其他的安排。

和合月分、愛情運上升，把煩心的事情跟情人說，不僅能一起想辦法，還能讓對方覺得自己很重要。

兔

好運指數★★★

在工作容易以自我為中心，要勇於面對失誤，不要為自己的失敗找藉口。此月財運不錯，可利用智慧和人脈生財，不過投資要謹慎，不要被人騙了。

愛情吉星加持，本月在感情相處上是黑暗後的黎明，在彼此真心的交流中感情升溫，心情逐漸撥雲見日。

龍

好運指數★★★

工作運勢不錯，就是閒不下來，會攬下很多的任務，也是磨練的好機會。財運一般，專注於投資其實起不到太大的作用，腳踏實地賺錢才是王道。

愛情火爆的一個月，容易禍從口出，或因無心言語而惹怒對方，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

蛇

好運指數★★★

工作前景和結果是好的，但過程會有些折騰的事情來回出現，需謹慎以對。出遊注意交通安全，避免損傷以及財物丟失，更要防因拈花惹草而耗財。

本月桃花不少，但來的不盡然就是對的人。注意把持自己的感情，該拒絕時別拖拉，以免惹來苦惱。

馬

好運指數★

職場好運式微，在完成任務時，切忌因小失大，要特別留意細節的問題。財運下滑，不要因為好面子而給自己帶來巨大的損失，否則將會後悔莫及。

愛情運低迷，相處上容易因瑣事失和，若還在氣頭上就先離開現場吧！多寬容和體諒對方，才能化干戈為玉帛。

羊

好運指數★★★

高強度的工作身體吃不消，要注重勞逸結合，學會調整心態和釋放壓力。個人開銷要適當控制，切忌因為心血來潮而去購買生活中並不需要的物品。

和合之月，有助於感情運勢的提升，不過心裡對於愛情是既期待又害怕受傷害，不妨請親友團推你一把、為你介紹好對象！

猴

好運指數★★

事情接二連三、已是應接不暇，經手之事務必小心處理，以免進展很慢甚至停頓，影響進度。整體運勢影響心性不定，容易闊氣花用，理性消費是本月的必修課。

跟喜歡的對象告白要使用大膽直接的攻勢。如果採取曖昧的態度，最後只會落得連朋友都做不成。

雞

好運指數★★★★★

事業運不錯，別人辦不好的在你的手中卻能做得有聲有色，成就感十足。財運亨通，收入不錯！但要有居安思危的念頭，積累財富才是成事之本。

對戀愛多一些浪漫憧憬，能讓你對創造未來更有動力；單身者暫不考慮現實問題，跟著感覺去尋找浪漫的愛情為佳。

狗

好運指數★★★★

工作運不俗，但建議行事應儘量低調，避免因為意氣風發而招人話柄。工作收入穩定，偏財運也值得一提，短線投資會有超高的回報，要注重技術分析，不可聽信小道消息。

感情上容易因溝通不到位而產生摩擦，要即時解決，以免矛盾不斷加深。

豬

好運指數★★★★★

行事以誠，設法改善人緣以獲得廣泛支持，方可根基穩固，免卻後顧之憂。財星高照，財運出現轉機，投資或創業均將有利可圖，積極落實之前擬定的計畫容易成功。

感情有變動的跡象，注意不要輕信別人，要深思熟慮後方可作出決定。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)