6/6-6/12星座 牡羊/運勢逆行 獅子/人氣上升

牡羊座

總運指數 ：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食 ，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力。與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

射手座

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

戀情有點冷冰冰，你有逃避現實的傾向；本周處理的事務難以快速見到成效，把本分做好才是關鍵；財運還不錯，日常開銷會因為你理財有方而大大縮減。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資 會有不少收穫。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

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