5月30日星座運勢 金牛魅力散發 雙子驀然回首燈火闌珊處

牡羊座

責任心可以維繫愛情長久。

整體運：★★★☆☆

已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

魅力散發，與異性特別有緣。

整體運：★★★★★

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★☆

單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度 ，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

精神交流讓自己受益匪淺。

整體運：★★★★☆

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資 慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

歡歡喜喜的過一天。

整體運：★★★☆☆

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

新環境新感覺。

整體運：★★★☆☆

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

金錢瓜葛要理清。

整體運：★★★☆☆

易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得留下憑證，為日後免除不必要的麻煩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

異性助力強，處處受到照顧。

整體運：★★★☆☆

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

精力較充沛，信心十足。

整體運：★★★☆☆

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

運勢大好的一天。

整體運：★★★★★

情緒激揚，做什麼事都能投入高度的熱情，愉悅的心情連旁人都受感染；想要步入婚姻殿堂的朋友可趁今天向戀人求婚，成功的機會頗高；財運也跑來湊熱鬧，原本形勢不好的投資產品今天也有機會翻盤。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座

良好的信用有助於事業的發展。

整體運：★★★★☆

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

心情順暢的一天，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





