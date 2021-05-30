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5/30-6/5星座 雙子/霧霾籠罩 射手/運勢極佳

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有看清楚事態發展的情況下，建議你還是少發言為妙。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的世界好似被霧霾籠罩，無論是看人還是看事情都無法看得很透徹，小心被事物的表象輕易迷住了雙眼。多花時間去瞭解，方可避免做出錯誤的決定。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★★★☆

你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作！

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

從瑣事中能找到自己的新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要你認真去做就能漂亮交差。投資不要盲目跟風，理財才是本周的重點。

幸運色彩：雲母白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

這周是你實施計劃的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現目標。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

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